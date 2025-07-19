Эти печеньки идеальны к утреннему кофе — готовятся без дрожжей за 15 минут

Эти печеньки идеально дополнят утренний кофе — рассыпчатые, ароматные и очень простые в приготовлении. Готовятся всего 15 минут без дрожжей и долгого замеса. Хрустящие снаружи и нежные внутри, они понравятся всем!
Ингредиенты:
- мука — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 80 г;
- сливочное масло — 120 г;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- кокосовая стружка — 30 г;
- арахис — 30 г (мелко рубленный);
- щепотка соли.
Приготовление:
- Масло взбейте с сахаром и ванилью до кремообразного состояния.
- Добавьте яйца по одному, тщательно перемешивая.
- Смешайте муку с разрыхлителем и солью, соедините с масляной смесью.
- Добавьте кокосовую стружку и арахис, аккуратно перемешайте.
- Сформируйте шарики, выложите на противень, слегка прижмите вилкой.
- Выпекайте при 175 °C 12–15 минут до золотистого цвета.
Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.