Эти печеньки идеальны к утреннему кофе — готовятся без дрожжей за 15 минут

Эти печеньки идеальны к утреннему кофе — готовятся без дрожжей за 15 минут

Эти печеньки идеально дополнят утренний кофе — рассыпчатые, ароматные и очень простые в приготовлении. Готовятся всего 15 минут без дрожжей и долгого замеса. Хрустящие снаружи и нежные внутри, они понравятся всем!

Ингредиенты:

мука — 200 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 80 г;

сливочное масло — 120 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

кокосовая стружка — 30 г;

арахис — 30 г (мелко рубленный);

щепотка соли.

Приготовление:

Масло взбейте с сахаром и ванилью до кремообразного состояния. Добавьте яйца по одному, тщательно перемешивая. Смешайте муку с разрыхлителем и солью, соедините с масляной смесью. Добавьте кокосовую стружку и арахис, аккуратно перемешайте. Сформируйте шарики, выложите на противень, слегка прижмите вилкой. Выпекайте при 175 °C 12–15 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.