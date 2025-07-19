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19 июля 2025 в 16:41

Эти печеньки идеальны к утреннему кофе — готовятся без дрожжей за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти печеньки идеально дополнят утренний кофе — рассыпчатые, ароматные и очень простые в приготовлении. Готовятся всего 15 минут без дрожжей и долгого замеса. Хрустящие снаружи и нежные внутри, они понравятся всем!

Ингредиенты:

  • мука — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 80 г;
  • сливочное масло — 120 г;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • кокосовая стружка — 30 г;
  • арахис — 30 г (мелко рубленный);
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. Масло взбейте с сахаром и ванилью до кремообразного состояния.
  2. Добавьте яйца по одному, тщательно перемешивая.
  3. Смешайте муку с разрыхлителем и солью, соедините с масляной смесью.
  4. Добавьте кокосовую стружку и арахис, аккуратно перемешайте.
  5. Сформируйте шарики, выложите на противень, слегка прижмите вилкой.
  6. Выпекайте при 175 °C 12–15 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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