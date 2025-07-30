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30 июля 2025 в 12:26

Эти куриные котлеты с сыром вкуснее, чем звучат, и проще, чем кажутся

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы устали от тяжелых свиных котлет, попробуйте более легкий вариант — куриные котлеты с сыром. Они получаются сочными, нежными и не такими жирными. Отличный вариант для семейного ужина или быстрого обеда. Делюсь простым пошаговым рецептом, который понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты

  • Фарш куриный — 1 кг
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Перец черный молотый — 0,5 ч. л.
  • Петрушка — 20 г
  • Пармезан — 40 г
  • Растительное масло — 50 мл

Пищевая ценность (на 100 г)

  • Калорийность — 260 ккал
  • Белки — 6 г
  • Жиры — 24 г
  • Углеводы — 6 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1.
Если у вас готовый куриный фарш, переложите его в миску и смешайте с измельченной в блендере луковицей. Если мясо цельное, прокрутите его через мясорубку вместе с луком.

Шаг 2.
Добавьте в фарш одно яйцо и перемешайте.

Шаг 3.
Добавьте тертый пармезан, измельченную петрушку, соль и черный перец. Все тщательно перемешайте, чтобы фарш стал однородным.

Шаг 4.
Сформируйте из фарша котлеты размером примерно с ладонь или чуть меньше.

Шаг 5.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте котлеты с одной стороны до золотистой корочки.

Шаг 6.
Переверните и обжарьте с другой стороны до готовности.

Подавайте горячими с любимым гарниром.

Эти котлеты можно приготовить заранее и разогреть перед подачей — вкус от этого только выигрывает. Попробуйте и убедитесь сами: простой рецепт — не значит скучный.

Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, выручат эти нежные овощные котлетки. Они готовятся из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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