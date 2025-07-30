Эти куриные котлеты с сыром вкуснее, чем звучат, и проще, чем кажутся

Если вы устали от тяжелых свиных котлет, попробуйте более легкий вариант — куриные котлеты с сыром. Они получаются сочными, нежными и не такими жирными. Отличный вариант для семейного ужина или быстрого обеда. Делюсь простым пошаговым рецептом, который понравится и взрослым, и детям.
Ингредиенты
- Фарш куриный — 1 кг
- Лук репчатый — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Перец черный молотый — 0,5 ч. л.
- Петрушка — 20 г
- Пармезан — 40 г
- Растительное масло — 50 мл
Пищевая ценность (на 100 г)
- Калорийность — 260 ккал
- Белки — 6 г
- Жиры — 24 г
- Углеводы — 6 г
Пошаговый рецепт
Шаг 1.
Если у вас готовый куриный фарш, переложите его в миску и смешайте с измельченной в блендере луковицей. Если мясо цельное, прокрутите его через мясорубку вместе с луком.
Шаг 2.
Добавьте в фарш одно яйцо и перемешайте.
Шаг 3.
Добавьте тертый пармезан, измельченную петрушку, соль и черный перец. Все тщательно перемешайте, чтобы фарш стал однородным.
Шаг 4.
Сформируйте из фарша котлеты размером примерно с ладонь или чуть меньше.
Шаг 5.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте котлеты с одной стороны до золотистой корочки.
Шаг 6.
Переверните и обжарьте с другой стороны до готовности.
Подавайте горячими с любимым гарниром.
Эти котлеты можно приготовить заранее и разогреть перед подачей — вкус от этого только выигрывает. Попробуйте и убедитесь сами: простой рецепт — не значит скучный.
Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, выручат эти нежные овощные котлетки. Они готовятся из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме.