Эти куриные котлеты с сыром вкуснее, чем звучат, и проще, чем кажутся

Эти куриные котлеты с сыром вкуснее, чем звучат, и проще, чем кажутся

Если вы устали от тяжелых свиных котлет, попробуйте более легкий вариант — куриные котлеты с сыром. Они получаются сочными, нежными и не такими жирными. Отличный вариант для семейного ужина или быстрого обеда. Делюсь простым пошаговым рецептом, который понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты

Фарш куриный — 1 кг

Лук репчатый — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Соль — 0,5 ч. л.

Перец черный молотый — 0,5 ч. л.

Петрушка — 20 г

Пармезан — 40 г

Растительное масло — 50 мл

Пищевая ценность (на 100 г)

Калорийность — 260 ккал

Белки — 6 г

Жиры — 24 г

Углеводы — 6 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1.

Если у вас готовый куриный фарш, переложите его в миску и смешайте с измельченной в блендере луковицей. Если мясо цельное, прокрутите его через мясорубку вместе с луком.

Шаг 2.

Добавьте в фарш одно яйцо и перемешайте.

Шаг 3.

Добавьте тертый пармезан, измельченную петрушку, соль и черный перец. Все тщательно перемешайте, чтобы фарш стал однородным.

Шаг 4.

Сформируйте из фарша котлеты размером примерно с ладонь или чуть меньше.

Шаг 5.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте котлеты с одной стороны до золотистой корочки.

Шаг 6.

Переверните и обжарьте с другой стороны до готовности.

Подавайте горячими с любимым гарниром.

Эти котлеты можно приготовить заранее и разогреть перед подачей — вкус от этого только выигрывает. Попробуйте и убедитесь сами: простой рецепт — не значит скучный.

Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, выручат эти нежные овощные котлетки. Они готовятся из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме.