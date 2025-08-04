Эти фрикадельки из рыбы готовлю тяп-ляп, но всегда выходит вкусно

Эти фрикадельки из рыбы готовлю тяп-ляп, но всегда выходит вкусно

Нежные рыбные фрикадельки в сливочном соусе — отличный вариант полезного и вкусного ужина. Подходят для всей семьи, готовятся быстро и легко, особенно если хочется чего-то теплого и сытного без лишнего масла и жарки.

Ингредиенты:

фарш рыбный — 250 г;

лук — 1 шт.;

панировочные сухари — 3–4 ст. л.;

сливки — 300 мл;

сыр твердый тертый — 50–100 г;

брокколи — по вкусу;

соль — по вкусу;

белый перец — по вкусу.

Приготовление:

Мелко нарезать лук и добавить к рыбному фаршу. Всыпать сухари, посолить, поперчить, перемешать. Слепить небольшие фрикадельки. Разложить их в форму и запечь 5 минут при 200 °C. Брокколи разобрать на соцветия. Смешать сливки с сыром, добавить специи. Достать форму, выложить брокколи между фрикадельками. Залить соусом и запечь при 180 °C около 20 минут.

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