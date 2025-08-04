Эти фрикадельки из рыбы готовлю тяп-ляп, но всегда выходит вкусно

Нежные рыбные фрикадельки в сливочном соусе — отличный вариант полезного и вкусного ужина. Подходят для всей семьи, готовятся быстро и легко, особенно если хочется чего-то теплого и сытного без лишнего масла и жарки.
Ингредиенты:
- фарш рыбный — 250 г;
- лук — 1 шт.;
- панировочные сухари — 3–4 ст. л.;
- сливки — 300 мл;
- сыр твердый тертый — 50–100 г;
- брокколи — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- белый перец — по вкусу.
Приготовление:
- Мелко нарезать лук и добавить к рыбному фаршу.
- Всыпать сухари, посолить, поперчить, перемешать.
- Слепить небольшие фрикадельки.
- Разложить их в форму и запечь 5 минут при 200 °C.
- Брокколи разобрать на соцветия.
- Смешать сливки с сыром, добавить специи.
- Достать форму, выложить брокколи между фрикадельками.
- Залить соусом и запечь при 180 °C около 20 минут.
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