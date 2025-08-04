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04 августа 2025 в 20:07

Эти фрикадельки из рыбы готовлю тяп-ляп, но всегда выходит вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные рыбные фрикадельки в сливочном соусе — отличный вариант полезного и вкусного ужина. Подходят для всей семьи, готовятся быстро и легко, особенно если хочется чего-то теплого и сытного без лишнего масла и жарки.

Ингредиенты:

  • фарш рыбный — 250 г;
  • лук — 1 шт.;
  • панировочные сухари — 3–4 ст. л.;
  • сливки — 300 мл;
  • сыр твердый тертый — 50–100 г;
  • брокколи — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • белый перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Мелко нарезать лук и добавить к рыбному фаршу.
  2. Всыпать сухари, посолить, поперчить, перемешать.
  3. Слепить небольшие фрикадельки.
  4. Разложить их в форму и запечь 5 минут при 200 °C.
  5. Брокколи разобрать на соцветия.
  6. Смешать сливки с сыром, добавить специи.
  7. Достать форму, выложить брокколи между фрикадельками.
  8. Залить соусом и запечь при 180 °C около 20 минут.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
рецепты
рыба
соусы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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