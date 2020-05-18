Ещё один депутат Госдумы заразился коронавирусом

Советник председателя Государственной думы Анастасия Кашеварова рассказала о распространении коронавируса. По её словам, COVID-19 заболел ещё один депутат нижней палаты парламента.
В настоящий момент двое политиков выздоровели, двое лечатся в больницах, ещё двое — дома,
На сегодняшний день у шести депутатов Госдумы положительный тест на коронавирус. Двое депутатов уже выписаны. Двое находятся в больнице. Двое находятся на лечении и карантине дома, — отметила Кашеварова.
Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пока продолжает лечение от коронавирусной инфекции. Когда он сможет вернуться к работе, неизвестно. Представитель Кремля также выразил благодарность всем неравнодушным и медицинскому персоналу за заботу о его здоровье.
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