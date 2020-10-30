В Москве ещё 3634 пациента вылечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/787f407a-1b45-11eb-bca5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из московских больниц по выздоровлении за прошедшие сутки выписали ещё 3634 человека с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией. Об этом 31 октября сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что количество выздоровевших после заражения COVID-19 людей в городе продолжает расти. Всего за время пандемии с болезнью смогли справиться 311 450 москвичей.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 3634 пациента, — цитирует Ракову РИА Новости.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы, обратившись на специальную горячую линию.

Всего в столице коронавирусом заразились, по последней информации, 419 196 человек, недуг смогли победить 307 816 горожан. Жертвами пандемии стали 6713 москвичей.

Как ранее передавал NEWS.ru, столичные власти пока не собираются вводить в столице пропускной режим и ограничивать прогулки, заявил руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.