Ещё 35 человек умерли от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/7477e732-ba6c-11ea-b94b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о новых 35 летальных случаях, зафиксированных в столице.

У всех пациентов столичных клиник подтверждён диагноз пневмония. Их тесты на COVID-19 дали положительные результаты. В Москве 29 июня сообщалось о 23 пациентах, скончавшихся от коронавируса.

Число жертв пандемии в столице увеличилось до 3796. В России по состоянию на утро 29 июня зафиксировано 9166 смертей из-за COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что своевременное прохождение лечения от коронавирусной инфекции позволило выздороветь 43 российским военнослужащим за 29 июня. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России увеличилась до 6403.