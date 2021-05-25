Эсеры предложили установить ежемесячную выплату для всех россиян

https://static.news.ru/photo/5234b300-bd52-11eb-bda3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России должна быть введена ежемесячная выплата для всех граждан, способная закрыть базовые потребности человека. С такой инициативой выступила партия «Справедливая Россия — За правду», сообщает РИА Новости.

По словам члена Центрального совета партии Николая Старикова, около 18 млн россиян живут за чертой бедности и их число растёт из-за коронавирусных ограничений.

На этом фоне необходимо предложить, и такие меры у партии есть, сегодня мы презентуем вам идею «Справедливого базового дохода»... Это регулярная выплата со стороны государства человеку по факту рождения, — цитирует его агентство.

Сопредседатель партии Захар Прилепин предложил начать выплаты с января 2022 года. Предполагается, что первоначально их будут получать наименее защищённые в социальном плане группы граждан, а затем и все остальные россияне. Размер выплаты должен составлять около 10 тысяч рублей.

Ранее лидер справороссов Сергей Миронов предлагал назначить россиянам пособие на летний отдых детей. Он отметил, что отдых внутри своей страны должен быть доступен большинству граждан. И меры адресной поддержки нужны сейчас как никогда, особенно для малоимущих.