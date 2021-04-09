Сергей Миронов предложил платить россиянам новое пособие

https://static.news.ru/photo/f5027d66-998e-11eb-8e31-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер справороссов Сергей Миронов предложил назначить россиянам ещё одно пособие. Это выплаты на летний отдых детей.

По мнению Миронова, отдых внутри своей страны должен быть доступен большинству граждан. И меры адресной поддержки нужны сейчас как никогда, особенно для малоимущих.

У каждого ребёнка должна быть возможность отдохнуть летом. И не во дворе или на улице, а в оздоровительном лагере, — приводит слова политика пресс-служба партии.

Миронов считает, что государство должно изыскать возможности, чтобы выплачивать такое единовременное пособие семьям со школьниками и дошкольниками. А размер его нужно определить совместно с главами регионов.

Депутат Госдумы отметил, что с начала года цены уже выросли на 10–15%, а к лету повысятся ещё на 30%. Поэтому необходимо оказать дополнительную поддержку отечественному туристическому бизнесу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в российском правительстве нужно проводить отставки из-за низких темпов роста пенсионных выплат, заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, увеличение пенсий на три тысячи рублей за пять лет является недостаточным, так как инфляция растёт быстрее.