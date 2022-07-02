Стало известно, когда оспа обезьян может появиться в России Эпидемиолог Покровский: оспа обезьян попадет в Россию в ближайшие месяц-два

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Оспа обезьян точно попадет в Россию, это может произойти в ближайшие месяц-два, считает академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский. Специалист отметил, что широкого распространения инфекции ожидать не стоит, почти все случаи будут завозными — среди иностранцев или заразившихся за рубежом россиян, передает Lenta.ru.

Надо ориентироваться, что в ближайший месяц-два будут единичные случаи. Они будут преимущественно завозные — то есть либо у иностранцев, либо у людей, заразившихся за рубежом, — заявил Покровский.

По его словам, при проникновении инфекции на территорию России важно не дать ей распространиться. Он подчеркнул, что болезнь «не очень заразная», поэтому ее можно остановить на начальной стадии.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович предупредила о высоком риске появления этого заболевания в европейском регионе, в том числе в РФ. Она призвала все страны приложить максимум усилий для для выявления новых случаев заражения оспой обезьян и предотвращения ее дальнейшего распространения.