В ВОЗ предупредили о высоком риске появления оспы обезьян в России Представитель ВОЗ Вуйнович: риск появления оспы обезьян в России высок из-за вспышки заболевания в ряде стран

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В связи со вспышкой оспы обезьян в ряде стран риск появления этого заболевания в европейском регионе, в том числе в России, высок. Необходимо приложить максимальные усилия для предотвращения распространения инфекции, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, ее слова приводит РИА новости.

По оценкам ВОЗ, на региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ (входят 53 государства —члена, включая Российскую Федерацию) из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, — сказала она.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что для выявления новых случаев заражения оспой обезьян и предотвращения ее дальнейшего распространения всем странам следует приложить максимум усилий.

В последнее время было выявлено свыше 5,1 тысячи случаев заражения оспой обезьян в 51 стране мира. В ВОЗ заявили о чрезвычайном характере вспышки инфекции.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал меры, необходимые для профилактики распространения заболевания в России. Он порекомендовал гражданам воздержаться от поездок в неблагополучные страны, следить за своим здоровьем и обращаться к медикам при подозрении на характерную сыпь.