Эндокринолог назвала замедляющие работу мозга продукты Эндокринолог Евдокимова назвала сахар и соленья продуктами, замедляющими работу мозга

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Употребление соленостей, а также продуктов, содержащих сахар, вредит работе мозга, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог Елена Евдокимова. По ее словам, соль задерживает жидкость в организме, что провоцирует повышение давления и негативно отражается на функционировании мозга. Также плохо на умственную деятельность влияют быстрые углеводы, алкоголь и трансжиры.

Вредными для работы мозга считаются также сахар и сахарозаменители. Чрезмерное употребление этих продуктов провоцирует проблемы с усваиванием информации и концентрацией внимания, — пояснила врач.

Помимо этого, на работу мозга отрицательно влияют быстрые углеводы, включая кондитерские и мучные изделия. Они провоцируют появление атеросклероза и, как следствие, ухудшение поступления в мозг кислорода. Также для работы головного мозга вредны продукты с содержанием трансжиров и алкоголь. Последний не только разрушает клетки органа, нарушая умственную деятельность, но и приводит к преждевременному старению организма.

Ранее врач-кардиолог, терапевт Татьяна Романенко предупредила, что прослушивание громкой музыки может негативно отразиться на работе мозга — жизненно важного органа человека. Она рассказала, что громкие звуки являются раздражителем для мозга, заставляя его перенапрягаться. Эксперт также пояснила, что мозгу необходимо давать небольшой отдых, при этом постоянная лень может плохо сказаться на его работе, поскольку он отвыкает от активности и потом ему уже будет трудно сосредоточиться, вернуться к нормальной жизнедеятельности.