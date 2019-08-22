Телеведущая Елена Малышева вызвала критику и смех со стороны поклонников, попытавшись узнать их мнение о длине её нового платья-халата для программы «Здоровье».
Дизайнеры и костюмеры предлагают мне новую одежду вместо медицинского халата, — написала врач.
Однако интернет-пользователи высмеяли предложенный наряд. По их мнению, это несуразное платье вызывает только приступы смеха. Телеведущей посоветовали оставить только левую часть наряда, а также уволить создателей этого «недохалата».
Ранее Елена Малышева рассказала о появлении в Интернете мошенников, которые обещают россиянам помочь похудеть вместе с ней. По словам заслуженного врача России, она уже написала соответствующее заявление в полицию, писал News.ru.