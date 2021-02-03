Эксперты рассказали, как ужиться с токсичным человеком

https://static.news.ru/photo/51eca130-6633-11eb-9a77-96000091f725_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Современные работники как никогда претерпевают неудобства от соседства с токсичными коллегами. Эксперты рассказали, как вычислить такого человека и как с ним сосуществовать.

Единственное, что может повлиять на токсичных людей — это кодексы этики и локальные нормативные акты. Например, работодатель создаёт под себя и свою компанию собственные правила внутреннего трудового распорядка, — рассказала «Вечерней Москве» профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ Марина Буянова.

При этом, как отмечает Буянова, кодексы этики должны создаваться и для работников, и для руководителей. По её словам, в вопросах трудовых отношений многое зависит от особенностей человека, так как нормы этики и морали не могут регламентироваться законодательством.

Как замечает клинический психолог Марина Солдатенкова, этика человека связана с воспитанием человека в детстве и токсичного человека характеризует в первую очередь низкий эмоциональный интеллект. Это понятие включает в себя выдержку, коммуникативность и интеллигентность.

Увы, сегодня мы становимся не интеллигентными личностями, а конкурентоспособными. У нас теперь психология лидерства: «Ты можешь всё! Ты единственный и неповторимый!» Но никто не говорит о толерантности, об умении услышать другого и понять его, — констатировала Солдатенкова.

Ещё одним признаком токсичности является отсутствии эмпатии или эгоизм. Это качество, по словам психолога, свидетельствует о несамодостаточности, неспособности отнестись с пониманием к жизненным ситуациям. Третьим признаком токсичного человека Солдатенкова считает безграмотную речь, которая выдаёт беспорядок в голове вместо чёткого порядка мыслей.

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