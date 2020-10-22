Эксперты назвали самый «матерящийся» город в России

https://static.news.ru/photo/3d0fcdf8-14e6-11eb-af35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Hinsche/imageBROKER.com/Global Look Press

Город с говорящим названием Дно в Псковской области возглавил рейтинг самых «матерящихся» городов России. Исследование провели специалисты digital-агентства «Интериум».

Аналитики мониторили социальные сети, блоги, форумы, мессенджеры на предмет использования ненормативной лексики. После Дна в рейтинге идут Краснодар, Москва, четвёртое место занимает Санкт-Петербург, который поднялся на две позиции выше, чем в прошлом году. Дно же уверенно занимает первое место второй год подряд.

Аналитики связывают лидерство города не в самом лучшем рейтинге именно с его названием, тем более что многие пользователи указывают его своим местом жительства, даже не будучи жителями Дна.

Также исследователи пришли к выводу, что поток нецензурной ругани в Сети вырос на 66%, больше стали материться в крупных городах, что может быть обусловлено пандемией.

В десятке лидеров рейтинга также держатся Анапа, Мурманск, Ростов-на-Дону, Калининград, Петрозаводск, Владивосток.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в паблике «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте» была обнародована видеозапись с пьяным и матерящимся мужчиной. Главный герой ролика оказался чрезвычайно похож на прокурора подмосковных Люберец Александра Саломаткина.