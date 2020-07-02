Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в период пандемии

https://static.news.ru/photo/a7e36d02-bc61-11ea-9a21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитический центр «Авито Работа» подсчитал средний доход россиян за второй квартал 2020 года и назвал самые высокооплачиваемые профессии в РФ в период пандемии коронавирусной инфекции.

Оказалось, что в разгар пандемии средний размер зарплаты составил около 41,5 тысячи рублей. В топ-5 оплачиваемых вакансий попали медицинские работники, так как потребность в их услугах сильно выросла. Они получали в среднем 45,2 тысячи рублей в месяц, передают «Известия».

Самыми высокими зарплатами отличились представители строительной сферы, которые в среднем ежемесячно получали по 59,8 тысячи рублей. Прибавили в сумме и транспортно-логистическая отрасль, а также авто-бизнес — около 47 тысяч. Также в пятёрку самых высокооплачиваемых работ включены сотрудники фитнес-клубов и салонов красоты, которым работодатели платили около 43,8 тысячи рублей в месяц.

По словам управляющего директора «Авито Работа» Артёма Кумпеля, в мае в регионах наблюдалось постепенное восстановление спроса на свободные вакансии. В Москве этот процесс был запущен чуть позже из-за длительных ограничений.

Ранее специалисты сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тысяч вакансий. Оказалось, что на одну из самых высоких зарплат в мае — более 250 тысяч рублей — мог рассчитывать опытный frontend-разработчик. На такие деньги готовы были раскошелиться молодые компании. Помимо этого, они также искали специалистов по бизнес-аналитике или продуктовых дизайнеров. Соискателям предлагали около 140 тысяч рублей в месяц.

Предприятия в отрасли логистики и работы на складах готовы были платить в среднем 155 тысяч рублей. Чаще всего в этой сфере искали водителей с личными автомобилями и водителей-экспедиторов. Хотя как раз их оклады были среднего уровня. Исследование показало, что в среднем чуть более 150 тысяч рублей предлагали и в отрасли судоходства. Например, матрос во Владивостоке мог бы рассчитывать на зарплату до 240 тысяч.

На хорошие выплаты могли претендовать специалисты сферы недвижимости. Максимальный заработок в этой отрасли в мае составлял около 141 тысячи рублей. Однако, по словам экспертов, доход в этом сегменте часто зависел от результатов работы: фиксированный оклад может быть в несколько раз меньше предложенной зарплаты, а итоговый заработок зависел от проведённых сделок.

Как писал NEWS.ru, после пандемии рынок труда изменится. На нём сохранится тренд на удалённую работу, заданный во время самоизоляции. Так считает руководитель службы исследований компании HeadHunter Мария Игнатова. По её словам, в торговле и логистике вырос спрос на курьеров, водителей, сортировщиков, упаковщиков, складских работников.