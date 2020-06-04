Названы отрасли с самыми денежными вакансиями

https://static.news.ru/photo/e193f464-a6f8-11ea-8cbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jacek Sopotnicki/imagebroker.com/Global Look Press

Сфера логистики и работы на складе в мае 2020 года отметилась самыми высокооплачиваемыми в России вакансиями. Спрос в основном был на водителей с личным автомобилем и водителей-экспедиторов с заработком до 150 тысяч рублей.

Исследование провели аналитики портала «Работа.ру», сообщает RT. Отмечается, что в среднем до 154 тысяч рублей в месяц предлагали специалистам по работе в судоходстве. По мнению экспертов, зарплаты в данной сфере могут быть выше. Так, во Владивостоке искали матроса с зарплатой в 240 тысяч рублей.

Высокую зарплату предлагали работодатели в сфере недвижимости. Они готовы были платить грамотным сотрудникам максимум до 141 тысячи рублей. На одну тысячу меньше предлагалось начинающим специалистам в стартапах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после пандемии, когда Россия выйдет из режима ограничений, рынок труда изменится. На нём сохранится тренд на удалённую работу, заданный во время самоизоляции. Так считает руководитель службы исследований компании HeadHunter Мария Игнатова. По её словам, в в торговле и логистике вырос спрос на курьеров, водителей, сортировщиков, упаковщиков, складских работников.