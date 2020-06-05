Исследователи выяснили, у кого из россиян самые высокие зарплаты

https://static.news.ru/photo/e1e53294-a724-11ea-a800-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Логистика, стартапы, недвижимость и судоходство стали самыми высокооплачиваемыми отраслями в России по итогам мая. Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка труда.

Специалисты сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тысяч вакансий. Оказалось, что на одну из самых высоких зарплат — более 250 тысяч рублей — может рассчитывать опытный frontend-разработчик. На такие деньги готовы раскошелиться молодые компании. Помимо этого, они также искали специалистов по бизнес-аналитике или продуктовых дизайнеров. Соискателям предлагали около 140 тысяч рублей в месяц, передаёт ТАСС.

Предприятия в отрасли логистики и работы на складах готовы были платить в среднем 155 тысяч рублей. Чаще всего в этой сфере искали водителей с личными автомобилями и водителей-экспедиторов. Хотя как раз их оклады были среднего уровня.

Исследование показало, что в среднем чуть более 150 тысяч рублей предлагали и в отрасли судоходства. Например, матрос во Владивостоке мог бы рассчитывать на зарплату до 240 тысяч.

На хорошие выплаты могут претендовать специалисты сферы недвижимости. Максимальный заработок в этой отрасли в мае составлял около 141 тысяч рублей. Однако, по словам экспертов, доход в этом сегменте часто зависит от результатов работы — фиксированный оклад может быть в несколько раз меньше предложенной зарплаты, а итоговый заработок зависит от проведенных сделок.

Ранее NEWS.ru писал, что половина жителей России, перешедших на удалёнку или выбравших отпуск на время пандемии, рассчитывают вернуться к прежней форме занятости в следующем месяце. Изменения на работе коснулись 60% россиян, каждый одиннадцатый из них потерял работу.