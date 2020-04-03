Эксперт ВОЗ: пик эпидемии в России ещё не пройден

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович оценила развитие пандемии коронавируса в России. По её словам, болезнь ещё не достигла своего пика.
Не будем говорить о европейских странах или о каком-то другом сценарии, потому что мы видим, что эпидемия развивается в разных странах по-разному. Но она менее остро росла в России, — подчеркнула эксперт.
Линия развития пандемии начала набирать скорость после 22 марта 2020 года. Однако власти приняли дополнительные меры по предупреждению распространения инфекции. Это помогло приостановить COVID-19, считает Вуйнович.
Сейчас есть колоссальная возможность вернуться на предыдущую линию, которая была гораздо более медленная, — заявила она.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.
Как ранее сообщал NEWS.ru, психолог Елена Новосёлова посоветовала принять ситуацию с коронавирусом такой, какая она есть, и не поднимать панику.
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