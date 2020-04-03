Эксперт ВОЗ: пик эпидемии в России ещё не пройден

https://static.news.ru/photo/1e56f508-75c2-11ea-a5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович оценила развитие пандемии коронавируса в России. По её словам, болезнь ещё не достигла своего пика.

Не будем говорить о европейских странах или о каком-то другом сценарии, потому что мы видим, что эпидемия развивается в разных странах по-разному. Но она менее остро росла в России, — подчеркнула эксперт.

Линия развития пандемии начала набирать скорость после 22 марта 2020 года. Однако власти приняли дополнительные меры по предупреждению распространения инфекции. Это помогло приостановить COVID-19, считает Вуйнович.

Сейчас есть колоссальная возможность вернуться на предыдущую линию, которая была гораздо более медленная, — заявила она.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

Как ранее сообщал NEWS.ru, психолог Елена Новосёлова посоветовала принять ситуацию с коронавирусом такой, какая она есть, и не поднимать панику.