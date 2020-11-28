Эксперт Роскачества объяснила, какая бутилированная вода может быть опасна

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Рост количества фальсификата на российском рынке бутилированной воды растёт, поэтому важно уметь распознавать на прилавках некачественный напиток, предупредила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

При покупке нужно обратить внимание на герметичность бутылки, а также на цвет жидкости. Нехарактерный цвет и запах свидетельствуют о том, что вода испортилась и её употребление чревато нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта, передаёт ПРАЙМ.

Стоит избегать воды в полимерной упаковке, так как при её нагреве возможна миграция в воду фталатов. Эти соединения способны накапливаться в организме. Предпочтение лучше отдать воде в стеклянных тёмных бутылках, которые не влияют на состав воды и не дают ей «цвести» при попадании солнечных лучей (при ненадлежащих условиях хранения) в отличие от прозрачного стекла, отметила эксперт.

Саратцева добавила, что практически вся вода, исследованная Роскачеством, была признана безопасной, однако маркировка на ряде товаров вводила покупателя в заблуждение относительно свойств продукта. В частности, в воде, которая якобы была взята из природного заповедника, был обнаружен хлор, при том, что прошедшая хлорирование вода природной считаться не может. Кроме того, производители могут лукавить, указывая, что их товар является продуктом вышей категории, то есть физиологически полноценной водой с точки зрения суточных норм потребления. Такая продукция может выпускаться только по ГОСТу, но большая часть ассортимента магазинов изловлена по другому стандарту — Техническим Условиям (ТУ).

Эксперт подчеркнула, что гарантированно отличить подделку от качественного продукта можно только в условиях лаборатории, но дала несколько рекомендаций, которые снизят риск покупки некачественной воды.

Так, маркировка должна содержать слово «природная» и информацию об источнике происхождения воды, способах её очистки. Любые другие слова не регулируются законодательно и могут являться попыткой введения потребителя в заблуждение, — объяснила Саратцева.

Проверить декларацию на воду можно на сайте Росаккредитации. У производителей минеральной лечебной, лечебно-столовой и детской воды обязан быть сертификат Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как писал NEWS.ru, итальянский дегустатор объяснил, как должно пахнуть хорошее оливковое масло. Специфические вкус и запах придаёт продукту содержание большого количества антиоксидантов — полифенолов, объяснил директор ассоциации итальянских производителей оливок Unaprol и создатель школы дегустаторов масла Никола Ди Нойя.