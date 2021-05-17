Эксперт рассказала о схемах обмана на кассе супермаркета

https://static.news.ru/photo/a1951434-b768-11eb-bb3f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова заявила, что на кассах в супермаркете обманывают покупателей даже при наличии «умного» оборудования и программ слежения. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ.

Лишний товар в чеке — один из самых распространённых способов обмана на кассе. Если покупается один-два товара, то совершить обман достаточно сложно, а если много позиций, то обмануть покупателя довольно просто. Бывает, конечно, что просто сканер не распознает штрих-код, а потом считает его два раза, — пояснила Храмова.

По словам эксперта, также возможны ситуации, когда покупателю добавляют в чек посторонний товар, неправильно выдают сдачу или сканируют неверный штрих-код. Обман с акцией при продаже двух товаров по цене одного (1+1) Храмова назвала «интересным» способом.

Покупатель не знает об этой акции и приносит на кассу один товар. Кассир молчит про акцию, но в чек специально вносит две единицы товара. Покупатель оплачивает полную стоимость, а продавец потом берёт себе второй оплаченный товар, — подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, что сотрудница инкассаторской фирмы в Ростове-на-Дону попалась на хищении наличных денег. За несколько лет она в общей сложности украла 9,4 млн рублей. Женщина работала в должности начальника операционной кассы. Хищением денег она занималась в 2016 года, заменяя настоящие банкноты купюрами банка приколов.