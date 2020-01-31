https://static.news.ru/photo/ea9490f6-4414-11ea-a56e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный китайский учёный доктор Жонг Наншань объяснил, как правильно носить медицинскую маску. По его словам, люди часто допускают ошибку в использовании этого предмета, поэтому и считают, что она не защищает от вирусов.

На самом деле человек зачатую сам «инфицирует» маску, дотрагиваясь до неё руками. Чтобы этого не произошло,нужно браться руками нужно только за шнурки, расположенные по бокам. Если трогать маску спереди, то можно занести в неё микробы.

Жонг Наншань является лидером группы экспертов, назначенных Национальной комиссией по здравоохранению КНР, которые сражаются с коронавирусом, отмечает «Медикфорум».

К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки подтверждено 1982 случая заражения, 43 человека скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появилось видео из китайского города Уханя, где в конце декабря произошла вспышка коронавируса. Местные жители показали, как сейчас выглядит охваченный эпидемией город.