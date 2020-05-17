Эксперт рассказал, кому может не понадобиться вакцинация

https://static.news.ru/photo/9f4f9dae-9836-11ea-a79c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наличие в организме антител к коронавирусной инфекции позволит понять, нужна человеку вакцина от неё или нет.

Как сообщил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов, концентрация (титр) антител у пациента позволит спланировать осенью вакцинацию против COVID-19.

Если у тебя высокий титр антител, тебе вакцинация будет не нужна, — цитирует его ТАСС.

Как писал NEWS.ru, порядка 70 тысяч москвичей были приглашены на тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу нового типа, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Она добавила, что исследование позволит понять, сколько на сегодняшний день людей в городе переболело и сформирован ли «коллективный иммунитет».

Приглашения поучаствовать в тестировании направлены в виде СМС и по электронной почте.