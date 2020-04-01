https://static.news.ru/photo/9b740c38-7414-11ea-bdca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Покупки в Интернете популярных из-за коронавируса товаров стали небезопасны, поскольку мошенники стали создавать сайты, на которых похищают деньги покупателей. Об этом заявил эксперт по кибербезопасности движения «Сильная Россия» Алексей Курочкин.

Отмечается, что на фоне популярности сейчас масок, электронных термометров и других товаров, появляются так называемые лэндинг пэйджи — автономные интернет-страницы, которые обещают всё привезти после предоплаты.

Человек вводит данные своей карточки, списывается оплата. И тут же с этой карточки совершаются какие-то другие покупки, — цитирует РИА Новости Курочкина.

Он добавил, что никаких товаров с этих сайтов покупатель не получит и посоветовал пользоваться только проверенными сайтами, порталами и онлайн магазинами. По его мнению, сейчас стоит отказаться от покупок с предоплатой.

Ранее NEWS.ru писал, что мошенники начали пользоваться настроениями в обществе из-за угрозы распространения коронавируса в корыстных целях. Они рассылают фейковые сообщения по профилактике заболевания и собирают личные данные пользователей. Об этом сообщили представители Роскомнадзора.