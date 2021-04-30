Эксперт: поправки в ФЗ «Об образовании» — ошибка, с которой нужно бороться

Директор Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский заявил, что в организации готовят материалы к поправкам к новому закону, предусматривающему регулирование просветительской деятельности. По его словам, предстоит борьба за то, чтобы положения не коснулись представителей «классического просвещения», а затронули только те сферы, где возможна политическая пропаганда. Научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Попов участвует в выработке предложений по корректировке новых положений. Он рассказал NEWS.ru, что работникам культуры и образования не нравится в нормативах.

— Расскажите, о каких правках к новым положениям закона о просветительской деятельности идёт речь.

— 5 апреля президент России Владимир Путин подписал поправки к закону «Об образовании в РФ». Сейчас Минпросвещения и Минобразования и науки разрабатывают два нормативных акта, которые будут реализовывать поправки в реальной жизни. Из платоновского мира общих слов федерального закона всё переходит в мир, где мы все живём. Проект первого положения был опубликован неделю назад — это проект Минпросвещения о регулировании просветительской деятельности. Согласно первому пункту, он будет регулировать деятельность организаций, занимающихся образовательной, научной и культурной деятельностью.

Тут важны две вещи. Во-первых, речь идёт не об учреждениях, а об организациях, то есть в него попадает любая НКО, а не только, например, музеи. Второе: «научная деятельность» и «сфера культуры» — это нечёткие определения. Вот образовательная деятельность строго лицензирована, а здесь может быть широкое определение. Кроме того, поправки были внесены в закон «Об образовании», в котором говорится, что он регулирует взаимоотношения только в образовательной сфере. Кажется, поправки противоречат духу и букве закона. Это ошибка, с которой нужно чётко бороться.

Также, если говорить про бюджетно-образовательную сферу, то, по логике, новые положения могут касаться и её. Моё личное мнение, что это ошибка, не надо контролировать просветительскую деятельность в образовательной сфере. Однако бороться с этим уже практически невозможно и по крайней мере хочется минимизировать ущерб от новых положений, максимально сузить область их применения и выдержать логику. Приемлемым компромиссом мне видится применение новых положений на уровне среднего образования и ниже. Это классическая иерархия Минпросвещения, это удовлетворяет чаяния авторов закона, желающих защитить школьников от вредного влияния.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Какова ваша роль в выработке этих и других компромиссов?

— Вчера прошло большое заседание в Общественной палате (ОП) РФ, где я присутствовал и выступал. ОП уже во второй раз обращается к этой теме, и в первом заседании я тоже участвовал. И сейчас, и тогда экспертов приглашали для выработки предложений по корректировке новых положений.

— Я правильно понимаю, что если послабления для НКО будут, они, скорее всего, не коснутся НКО-иноагентов (по новым положениям им запрещено заниматься просветительской деятельностью. — NEWS.ru)?

— Если быть реалистом, думаю, не коснутся. Однако если быть въедливым юристом, то логики тут нет. Есть чёткое определение, что такое «иностранный агент», — там не идёт речь о злонамеренных действиях, только об иностранном финансировании. Кстати, есть определение Конституционного суда России о том, что это не дискриминирующий статус. Иностранные агенты должны только чётко и ясно сообщать о том, что они выполняют функции иноагента. Соответственно, в этих новых поправках было бы логично предъявить им требования, чтобы они, если занимаются просветительской деятельностью, информировали об этом на сайте, в листовках и так далее.

С другой стороны, во время обсуждений в ОП, когда речь доходила до примеров, все они касались не иноагентов, а «нежелательных организаций». Это уже другое, и было бы лучше, чтобы в поправках говорилось, что юрлицо не должно быть нежелательной организацией, а если это иноагент, то тогда он должен сообщать об этом в материалах, касающихся просветительской деятельности. Думаю, с таким форматом почти никто не спорил бы.

— У вас сложилось ощущение, что со стороны Минпросвещения и Минобразования есть отклик на эти и другие замечания?

— Вчера на заседании Общественной палаты особо положительной реакции со стороны Министерства просвещения я не увидел. С другой стороны, есть надежда, что Минобразования и науки и Министерство культуры всё-таки очень недовольны положениями проекта, которые сильно залезают на их территорию. Есть надежда, что эти ведомства попробуют «отбить» свои части. Я имею в виду музеи, сферу науки и культуры. Нужно сделать так, чтобы положения применялись только к среднему образованию.