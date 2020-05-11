Эксперт охарактеризовала прирост больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5cea2c94-9382-11ea-bf68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, который отмечается в регионах России, является естественным развитием эпидемического процесса.

Как заявила ТАСС директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева, ранее сделанные прогнозы по выходу на плато заболевания не оправдались. По её словам, все прогнозы и заявления со стороны медицинских специалистов были основаны на суточной суммарной статистике заражения коронавирусом.

В последние недели подтвержденный прирост нежелательной статистики дают именно субъекты РФ. То есть, это естественный процесс, поскольку коронавирус пришел в регионы страны несколько позже, — цитирует её агентство.

Мокрышева добавила, что возможна и вторая волна заболевания, вызванная массовыми гуляними россиян в майские праздники на общем фоне усталости от ограничений и попустительства региональных властей. По её мнению, во второй волне жертв может быть больше.

Ранее NEWS.ru писал, что медики также ожидают спада заболеваемости в конце мая — начале июня. Они отмечают, что в последние несколько дней прирост заражённых обусловлен выросшим количеством тестов. При этом количество госпитализируемых не увеличивается.