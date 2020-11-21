Эксперт одобрила идею КПРФ о «вынужденно безработных»

Законопроект КПРФ о «вынужденно безработных» в случае его принятия может стать реальной помощью для субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом заявила эксперт по трудовому праву, преподаватель РУДН, госинспектор Федеральной службы по труду и занятости Ольга Петрова.
Для бизнеса это огромная помощь, но нужен более чёткий механизм получения этих средств, — сказала она телеканалу «Звезда».
Законопроект, который вводит в обиход категорию «вынужденно безработных», внесён на рассмотрение Госдумы. Его авторы предлагают наделять таким статусом россиян, потерявших работу из-за запрета деятельности их работодателя в период действия ограничений, связанных с COVID-19. Сейчас такие люди безработными не признаются.
В КПРФ предлагают выплачивать «вынужденно безработным» пособие в размере не ниже их среднемесячной зарплаты и не меньше МРОТ. Кроме того, работодатели будут не вправе расторгать с ними трудовые договоры по собственной инициативе.
Ранее NEWS.ru писал, что за время пандемии в Москве уровень безработицы вырос в семь раз. В столице насчитывается порядка 186 тысяч безработных. В целом по России количество людей, получающих пособие по безработице, увеличилось впятеро.