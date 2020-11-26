Эксперт назвала сожжение чучела коронавируса полезным новогодним ритуалом

https://static.news.ru/photo/ea635648-2e66-11eb-934a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Из-за пандемии некоторые праздничные традиции у россиян могут трансформироваться. Если жители нашей страны будут искренне верить в их чудотворное действие, то так они смогут избавиться от накопившегося негатива. Таким мнением с NEWS.ru поделилась психолог Татьяна Саломатова.

Одной из древних традиций в России было и остаётся сжигание чучела на Масленицу. Это некий символ избавления от негатива и вступления в новый жизненный этап. Подобному ритуалу можно найти применение и в пандемию. Например, на Новый год смастерить мини-версию коронавируса (визуализировать его так, насколько хватит фантазии), а после превратить ненавистного в пепел. По мнению эксперта, такая манипуляция может помочь россиянам избавиться от накопленного негатива вокруг этой темы.

Если человек спроецирует все свои отрицательные эмоции на таком предмете, то сможет через него избавиться от негатива. Тут всё зависит от того, насколько человек в это поверит, но хуже от такого ритуала точно не станет. Это как в случае с эффектом плацебо. Найдутся, конечно, и те, кто сочтёт эту идею бредовой. Тут результат зависит от изначального настроя и желания человека, — пояснила Татьяна Саломатова.

По словам психолога, если у россиян есть какие-то серьёзные страхи, связанные с пандемией, то для избавления от них понадобится другой метод. В таком случае эксперт советует погрузиться в них и разобраться, почему это так пугает. То есть не нужно избегать своих эмоций и ощущений, а стоит «остаться в них и понаблюдать». Специалист уверена, что столкновение с пугающим даёт новый опыт и в итоге многим помогает избавиться от страха.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты рассказали, что пандемия испортила отношения родителей к детям. Многие семейные россияне до сих пор обращаются к специалистам за психологической помощью. Они жалуются на то, что испытывают чувство ненависти и зависти к своим детям. В некоторых случаях россияне даже стали чаще поднимать руку на своих чад.