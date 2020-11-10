Ненавидят, завидуют и бьют: пандемия испортила отношение родителей к детям

Коронавирус продолжает ощутимо играть на нервах россиян. Пандемия спровоцировала семейные конфликты и породила агрессию у родителей. Как пояснили эксперты, больше всего поддались раздражению и депрессии матери. Они стали чаще срываться на своих детей и признаваться, что чувствуют к ним далеко не любовь. С какими ещё откровениями жители страны приходят к специалистам, почему дети стали сами себе «выписывать» антидепрессанты и что делать со всем этим — в материале NEWS.ru.

Откровенно бесят

COVID-19 вторгся в умы многих родителей и «запрограммировал» их на агрессивное поведение по отношению к детям. Длительное пребывание домочадцев в одном помещении буквально выбило матерей из равновесия. Как рассказала NEWS.ru психоаналитик Наталья Толстая, сейчас каждая третья её клиентка — женщина, которую раздражает собственный ребёнок. Причём проблемы возникают у них не только с маленькими детьми.

Очень многие родители говорят, что они стали тревожными, агрессивными. Ловят себя на мысли, что могут ударить или шлёпнуть ребёнка, бросить в него тапок, потащить за ухо. И это уже входит у некоторых в привычку. Часто повышают голос на детей, не могут спокойно выражать свои эмоции. Жалуются, что дома стало очень громко из-за гиперактивности малышей. У некоторых даже возникает желание заклеить им рот скотчем — настолько мамы находятся в стрессовом состоянии. Многие рассказывают про достаточно взрослых детей 14–16 лет. Когда те идут к ним обниматься, матери чувствуют энергетическое отторжение и не могут реализовать банальную потребность ребёнка. Наталья Толстая психоаналитик, кандидат медицинских наук, писатель психоаналитик, кандидат медицинских наук, писатель

Специалист пояснила, что накопившаяся моральная усталость из-за пандемии выливается и в чувство ненависти к детям. Часть женщин и вовсе начинает ревновать своих юных дочерей к молодости. Глядя на них, россиянки замечают у себя всё больше возрастных изменений и сомневаются в собственной привлекательности. А матерей-одиночек коронавирус побудил к негативной рефлексии. По словам психолога, частое нахождение с детьми вызывает у таких россиянок воспоминания о бросившем их мужчине. Они начинают замечать очевидные сходства чада с отцом, что в итоге выливается в раздражение к ребёнку.

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Комплексная работа с проблемой

Пандемия так или иначе спровоцировала ссоры почти в каждой семье, отметила в беседе с NEWS.ru председатель всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко. По словам эксперта, коронавирус проверил на прочность отношения многих супругов, что негативно сказалось и на детях. Например, некоторые женщины заявили своим мужьям, что те «не так обращаются с ребёнком во время пандемии».

Из-за пандемии стали часто возникать конфликты между супругами. Скандалы порой случаются из-за банальных мелочей. Муж пришёл с работы, не помыл руки и взял ребёнка — взволнованная этим жена высказала ему своё недовольство. Или повёл малыша на прогулку без маски. Конечно, женщины более эмоциональны и острее на всё это реагируют, мужчины не придают такого большого значения подобным моментам. Чтобы помочь семьям, мы почти по всей России организовали занятия со специалистами — лучшими психотерапевтами. В такой ситуации очень важно работать комплексно со всеми членами семьи. Валентина Петренко председатель всероссийского общественного движения «Матери России» председатель всероссийского общественного движения «Матери России»

Эксперт пояснила, что на занятиях родителей учат работать со своими эмоциями и сдерживать гнев. Также психологи рассказывают россиянам, как выявить у себя депрессию. По словам Валентины Петренко, многие родители и не подозревают о её наличии, пока не начинаются серьёзные проявления недуга. Специалисты рассказывают, как бороться с депрессией ещё на её начальном этапе.

Психологи делают акцент и на том, чтобы люди прекратили заниматься самолечением и горстями пить антидепрессанты. К сожалению, сейчас очень распространена такая практика. Это видят старшеклассники, студенты и тоже начинают пить таблетки, желая справиться с тревожными состояниями, как это делают их родители, — заключила Петренко.

«Книга претензий» и другие лайфхаки

Оба эксперта в один голос посоветовали россиянам не отказываться от помощи специалистов, если они испытывают проблемы в отношениях со своими детьми. Наталья Толстая уточнила, что помимо этого стоит дома придерживаться нескольких «правил-помощников».

Во-первых, по возможности на время расходиться с детьми в разные комнаты и позволять себе отдохнуть от всего в тишине. Во-вторых, не забывать хвалить друг друга, даже если это тяжело даётся. В-третьих, матерям не стоит стесняться просить помощи у кого-то из близких.

С маленьким ребёнком может периодически сидеть бабушка или подруга. Например, сейчас становится популярным объединение молодых мам, когда они по очереди сидят с детьми подруг, пока те отдыхают или занимаются своими делами. Это помогает женщинам частично снять нервное напряжение и соскучиться по своим малышам, — поясняет Наталья Толстая.

Ещё специалист порекомендовала всем завести дома «книгу претензий». Нужно оставить тетрадь на видном месте — каждому члену семьи рекомендуется записывать туда свои недовольства. Это поможет лишний раз не провоцировать друг друга на негативную реакцию.