Ненавидят, завидуют и бьют: пандемия испортила отношение родителей к детям

Коронавирус продолжает ощутимо играть на нервах россиян. Пандемия спровоцировала семейные конфликты и породила агрессию у родителей. Как пояснили эксперты, больше всего поддались раздражению и депрессии матери. Они стали чаще срываться на своих детей и признаваться, что чувствуют к ним далеко не любовь. С какими ещё откровениями жители страны приходят к специалистам, почему дети стали сами себе «выписывать» антидепрессанты и что делать со всем этим — в материале NEWS.ru.
Откровенно бесят
COVID-19 вторгся в умы многих родителей и «запрограммировал» их на агрессивное поведение по отношению к детям. Длительное пребывание домочадцев в одном помещении буквально выбило матерей из равновесия. Как рассказала NEWS.ru психоаналитик Наталья Толстая, сейчас каждая третья её клиентка — женщина, которую раздражает собственный ребёнок. Причём проблемы возникают у них не только с маленькими детьми.
Очень многие родители говорят, что они стали тревожными, агрессивными. Ловят себя на мысли, что могут ударить или шлёпнуть ребёнка, бросить в него тапок, потащить за ухо. И это уже входит у некоторых в привычку. Часто повышают голос на детей, не могут спокойно выражать свои эмоции. Жалуются, что дома стало очень громко из-за гиперактивности малышей. У некоторых даже возникает желание заклеить им рот скотчем — настолько мамы находятся в стрессовом состоянии. Многие рассказывают про достаточно взрослых детей 14–16 лет. Когда те идут к ним обниматься, матери чувствуют энергетическое отторжение и не могут реализовать банальную потребность ребёнка.
Специалист пояснила, что накопившаяся моральная усталость из-за пандемии выливается и в чувство ненависти к детям. Часть женщин и вовсе начинает ревновать своих юных дочерей к молодости. Глядя на них, россиянки замечают у себя всё больше возрастных изменений и сомневаются в собственной привлекательности. А матерей-одиночек коронавирус побудил к негативной рефлексии. По словам психолога, частое нахождение с детьми вызывает у таких россиянок воспоминания о бросившем их мужчине. Они начинают замечать очевидные сходства чада с отцом, что в итоге выливается в раздражение к ребёнку.
Комплексная работа с проблемой
Пандемия так или иначе спровоцировала ссоры почти в каждой семье, отметила в беседе с NEWS.ru председатель всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко. По словам эксперта, коронавирус проверил на прочность отношения многих супругов, что негативно сказалось и на детях. Например, некоторые женщины заявили своим мужьям, что те «не так обращаются с ребёнком во время пандемии».
Из-за пандемии стали часто возникать конфликты между супругами. Скандалы порой случаются из-за банальных мелочей. Муж пришёл с работы, не помыл руки и взял ребёнка — взволнованная этим жена высказала ему своё недовольство. Или повёл малыша на прогулку без маски. Конечно, женщины более эмоциональны и острее на всё это реагируют, мужчины не придают такого большого значения подобным моментам. Чтобы помочь семьям, мы почти по всей России организовали занятия со специалистами — лучшими психотерапевтами. В такой ситуации очень важно работать комплексно со всеми членами семьи.
Эксперт пояснила, что на занятиях родителей учат работать со своими эмоциями и сдерживать гнев. Также психологи рассказывают россиянам, как выявить у себя депрессию. По словам Валентины Петренко, многие родители и не подозревают о её наличии, пока не начинаются серьёзные проявления недуга. Специалисты рассказывают, как бороться с депрессией ещё на её начальном этапе.
Психологи делают акцент и на том, чтобы люди прекратили заниматься самолечением и горстями пить антидепрессанты. К сожалению, сейчас очень распространена такая практика. Это видят старшеклассники, студенты и тоже начинают пить таблетки, желая справиться с тревожными состояниями, как это делают их родители, — заключила Петренко.
«Книга претензий» и другие лайфхаки
Оба эксперта в один голос посоветовали россиянам не отказываться от помощи специалистов, если они испытывают проблемы в отношениях со своими детьми. Наталья Толстая уточнила, что помимо этого стоит дома придерживаться нескольких «правил-помощников».
Во-первых, по возможности на время расходиться с детьми в разные комнаты и позволять себе отдохнуть от всего в тишине. Во-вторых, не забывать хвалить друг друга, даже если это тяжело даётся. В-третьих, матерям не стоит стесняться просить помощи у кого-то из близких.
С маленьким ребёнком может периодически сидеть бабушка или подруга. Например, сейчас становится популярным объединение молодых мам, когда они по очереди сидят с детьми подруг, пока те отдыхают или занимаются своими делами. Это помогает женщинам частично снять нервное напряжение и соскучиться по своим малышам, — поясняет Наталья Толстая.
Ещё специалист порекомендовала всем завести дома «книгу претензий». Нужно оставить тетрадь на видном месте — каждому члену семьи рекомендуется записывать туда свои недовольства. Это поможет лишний раз не провоцировать друг друга на негативную реакцию.