Эксперт назвал места с самым высоким риском заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/0f2b4454-15c6-11eb-81bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Существуют места, где риск заразиться коронавирусной инфекцией выше, чем где-либо. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, где риск подцепить инфекцию наиболее велик.

Чем общественное место больше, тем вероятность заразиться выше. Хотелось бы поставить на первое место общественный транспорт, потому что мы находимся в скученном состоянии, — приводит слова Зайцева ТАСС.

Специалист отметил, что особую опасность представляют частные перевозчики, так как они уделяют недостаточное внимание мерам профилактики. К ним он отнёс частные маршрутки и междугородние автобусы. Объекты государственных транспортных систем, напротив, сравнительно безопасны, поскольку принимаются беспрецедентные меры для обработок вагонов метро и наземного транспорта несколько раз в сутки.

На второе место Зайцев поставил магазины — не крупные торговые центры, куда охрана не пускает без масок и где есть санитайзеры и санузлы, а небольшие магазины с меньшей ответственностью. Особенно если в помещении, не снабжённном хорошей вентиляцией, собирается большое количество людей.

Вентиляция создаёт проблемы и в ночных клубах и развлекательных зонах. По словам медика, неблагоприятная ситуация заключается в пребывании большого количества людей в подвальных или полуподвальных помещениях без окон в течение продолжительного времени.

Эксперт обратил внимание и на места проведения культурно-массовых мероприятий — театры, кинотеатры и концертные залы. Даже несмотря на соблюдение работниками заведений правил социального дистанцирования, посетители в любом случае находятся в замкнутом помещении с большим количеством людей.

Наконец, ещё одним местом, где риск заражения достаточно высок, являются клиники и лаборатории, проводящие тесты на наличие коронавируса. В таких местах сложно соблюдать дистанцию.

Анализы идёт сдавать здоровый человек, который хочет получить справку, что он здоров, для личных целей, и человек, который недомогает и хочет узнать, если у него инфекция или нет. Все ждут вместе, и там гипотетически тоже можно заразиться, — резюмировал Зайцев.

Как писал NEWS.ru, положительный тест на коронавирус сдал президент Польши Анджей Дуда. Как сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский, глава государства чувствует хорошо.