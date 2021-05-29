Экс-зять Ельцина назвал причину прихода Путина к власти

https://static.news.ru/photo/86b72a18-c11c-11eb-a206-96000091f725_660.jpg Борис Ельцин, Владимир Путин Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Бывший зять экс-президента России Бориса Ельцина Алексей Дьяченко рассказал, почему именно действующий глава РФ Владимир Путин пришёл к власти. Он заметил, что изначально преемником его тестя был другой человек, передаёт «Эхо Москвы».

Дьяченко пояснил, что стать «наследником» Ельцина мог бывший премьер-министр России Евгений Примаков. Тем не менее ему помешал ряд причин.

Во-первых, он не переносил критику в свой адрес... Во-вторых, Примаков жёстко проводил свою линию, не оглядываясь на администрацию президента, — заметил бывший зять Ельцина.

Дьяченко также уточнил, что была ещё и третья причина, по которой Примаков не мог стать следующим президентом. По его словам, это было связано с политическим поведением экс-премьер-министра РФ. В то же время сам Борис Ельцин хотел, чтобы его преемник начал всё «с чистого листа».

Ельцин видел своим преемником человека молодого, не несущего груз прошлых ошибок, обязательств и обид. Он хотел, чтобы пришёл тот, кто начнёт с чистого листа, — добавил Дьяченко.

Ранее журналист Владимир Познер рассказал о том, как брал интервью у первого президента России Бориса Ельцина на заре его карьеры, и назвал его «русским красавцем». По словам журналиста, встреча с Ельциным, который ещё работал в Госстрое, произошла на Арбате.