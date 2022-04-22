Экс-сенатор напомнил о правах и льготах предпенсионеров

Предпенсионеры, то есть люди, которым не хватает двух лет или менее до пенсионного возраста, имеют право досрочно выйти на пенсию, однако сумма выплат будет пересчитана соответствующим образом, заявил экс-сенатор Валерий Рязанский. Более того, предпенсионеры могут встать на учёт как безработные и получать пособие в случае потери должности, пишет «Радио 1».

Предпенсионеры — это люди, которые могли бы выйти пенсию по старости по правилам, действующим до изменений в пенсионном законодательстве. В этом году пенсионный возраст — 62 года для мужчин и 57 лет для женщин. Поэтому предпенсионером считается та возрастная категория, которая на два года младше пенсионного возраста, — пояснил Рязанский.

Помимо этого, продолжил сенатор, предпенсионеры защищены антидискриминационными статьями, прописанными в Трудовом кодексе. Также эта группа лиц имеет право на налоговые льготы и коммунальные вычеты, размер которых определяет региональное законодательство. Рязанский также напомнил, что предпенсионеры могут участвовать в региональных проектах, рассчитанных на людей старшего возраста.

Ранее сообщалось, что депутат Михаил Делягин обвинил Госдуму в краже денег у предпенсионеров. Он отметил, что их и на работу не берут, и пенсии им не выплачивают. В итоге многие из них голодают, потому что не в состоянии трудоустроиться. На это ему ответили, что предпенсионеры имеют ряд льгот и преференций.