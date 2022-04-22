Экс-сенатор напомнил о правах и льготах предпенсионеров
Экс-сенатор Рязанский: предпенсионеры имеют право досрочно выйти на пенсию
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
17:10, 22 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Предпенсионеры, то есть люди, которым не хватает двух лет или менее до пенсионного возраста, имеют право досрочно выйти на пенсию, однако сумма выплат будет пересчитана соответствующим образом, заявил экс-сенатор Валерий Рязанский. Более того, предпенсионеры могут встать на учёт как безработные и получать пособие в случае потери должности, пишет «Радио 1».
Предпенсионеры — это люди, которые могли бы выйти пенсию по старости по правилам, действующим до изменений в пенсионном законодательстве. В этом году пенсионный возраст — 62 года для мужчин и 57 лет для женщин. Поэтому предпенсионером считается та возрастная категория, которая на два года младше пенсионного возраста, — пояснил Рязанский.
Помимо этого, продолжил сенатор, предпенсионеры защищены антидискриминационными статьями, прописанными в Трудовом кодексе. Также эта группа лиц имеет право на налоговые льготы и коммунальные вычеты, размер которых определяет региональное законодательство. Рязанский также напомнил, что предпенсионеры могут участвовать в региональных проектах, рассчитанных на людей старшего возраста.
Ранее сообщалось, что депутат Михаил Делягин обвинил Госдуму в краже денег у предпенсионеров. Он отметил, что их и на работу не берут, и пенсии им не выплачивают. В итоге многие из них голодают, потому что не в состоянии трудоустроиться. На это ему ответили, что предпенсионеры имеют ряд льгот и преференций.