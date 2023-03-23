Экс-разведчик рассказал, откуда на Россию готовится нападение НАТО Полковник Матвийчук: НАТО готовится вторгнуться в Россию через Белоруссию

Фото: Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

Бывший офицер спецназа, экс-разведчик Анатолий Матвийчук заявил, что НАТО увеличивает свою группировку на границах с Россией и рассматривает вариант вторжения. Наступление может начаться со стороны Белоруссии, отметил полковник в отставке в беседе с URA.RU.

Основное направление вторжения — западное. Это Беларусь, Смоленск, Москва. Со стороны Прибалтики и так далее — это ограниченные направления. Они очень труднодоступны. Мы рассматриваем все варианты, — сказал экс-разведчик.

Он добавил, что угроза существует, но Россия готова к отражению вторжения. Матвийчук указал на расширение группировки НАТО у границ с Россией. Делается это за счет увеличения численности национальных войск в странах Запада. Речь идет о Польше, Германии, пояснил отставной полковник.

В Европу реально переброшена первая механизированная дивизия армии США, 101 воздушно-штурмовая дивизия — в Румынию и 82 воздушно-десантная дивизия — в Польшу, — уточнил он.

Матвийчук пояснил, что останавливает НАТО от пересечения российской границы. По его мнению, Альянсу сначала придется вторгнутся на территорию Белоруссии, а Россия, как ее союзник, «применит всю свою военную мощь» для остановки нападения. При этом в настоящее время признаков подготовки НАТО к походу на Россию нет, считает экс-разведчик.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в США создано около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют Вашингтону формировать распространение эпидемий. Кроме того, она уверена, что на территории Украины под видом биолабораторий создаются военные объекты США и НАТО.