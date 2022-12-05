Эколог оценил вред покупки живой елки для природы Эколог Фролов заявил, что покупка живой елки не наносит вреда природе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупка живой елки для Нового года не наносит вреда природе, так как их специально выращивают в специальных питомниках, рассказал Pravda.ru эколог Андрей Фролов. Он уточнил, что покупая настоящую елку к праздникам люди могут нанести вред экологии лишь тем, что просто выкидывают дерево после праздника. Чтобы поступить с елкой экологично, эксперт призвал посадить ее в лесу или на дачном участке с наступлением весны.

Для экологии вреда никакого нет при покупке живой ёлки, потому что их специально выращивают для последующей реализации. Вред бывает лишь в том случае, если после праздников человек просто выкидывает дерево, — сказал Фролов.

Также эколог рассказал, что елка на самом деле является заменой пальмовой ветви, которая является символом Рождества.

Эколог Ирина Лебедева ранее рассказала, что покупка искусственной елки наносит окружающей среде больший ущерб, чем покупка живой елки. По ее словам, искусственные деревья вредят экологии как во время производства, так и в ходе утилизации. Эксперт уточнила, что использование срубленных деревьев также несет вред окружающей среде, но его можно снизить, если покупать елки у продавцов с лицензией и утилизировать после использования. После Нового года специалист порекомендовала сдать елку в специальный пункт приема, откуда их отправят на переработку.