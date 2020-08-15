https://static.news.ru/photo/9d15975a-dee5-11ea-ba70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёра Михаила Ефремова выписали из Боткинской больницы спустя четыре дня после госпитализации.

Об этом сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, передаёт ТАСС. Актёр вернулся домой и продолжит отбывать домашний арест. Пашаев добавил, что уже созвонился с Ефремовым. Об окончательном диагнозе актёра юрист ничего не знает.

11 августа по дороге в Пресненский суд, где слушается дело о смертельном ДТП, Ефремову стало плохо. Его доставили в больницу на скорой помощи. Адвокат актёра заявлял, что медики поставили его клиенту диагноз «инсульт» и оценивали состояние больного как средней тяжести, передавал NEWS.ru.

ДТП с участием актёра произошло в центре Москвы 8 июня. Jeep Grand Cherokee Ефремова врезался в фургон Lada, водитель которого Сергей Захаров позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что актёр был пьян в момент аварии, а незадолго до неё употреблял наркотики.