Актёра Михаила Ефремова выписали из Боткинской больницы спустя четыре дня после госпитализации.
Об этом сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев,
11 августа по дороге в Пресненский суд, где слушается дело о смертельном ДТП, Ефремову стало плохо. Его доставили в больницу на скорой помощи. Адвокат актёра заявлял, что медики поставили его клиенту диагноз «инсульт» и оценивали состояние больного как средней тяжести, передавал NEWS.ru.
ДТП с участием актёра произошло в центре Москвы 8 июня. Jeep Grand Cherokee Ефремова врезался в фургон Lada, водитель которого Сергей Захаров позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что актёр был пьян в момент аварии, а незадолго до неё употреблял наркотики.
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