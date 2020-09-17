«Много одарённых»: Ефремов пошутил о заключённых в России

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В российских колониях сидит много талантливых людей, которые могли бы стать артистами Русского тюремного театра. Об этом заявил актёр Михаил Ефремов, при этом пошутив про контингент колоний.

Много одарённых людей за решёткой. Особенно одарённые по 159-й статье УК сидят (мошенничество. — NEWS.ru), — отметил он.

Ефремов добавил, что, возможно, попал в тюрьму по высшему замыслу, чтобы создать театр «за решёткой». Кроме того, он добавил, что хочет отбывать заключение в Чувашии, поскольку там в колониях есть театр, передаёт «МК».

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотиков.

Актёр сначала признал вину, потом отказался от этого, заявив, что не помнит, был ли за рулём. Однако на последнем заседании он всё-таки сделал признательное заявление.

8 сентября суд приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима. Защита Ефремова обжаловала это постановление. 9 сентября Ефремов, находясь в СИЗО, заявил, что отказывается от дальнейшей работы с адвокатом Эльманом Пашаевым. Навещавшим его правозащитникам артист заявил, что Пашаев его подставил.

Тем временем адвокатская палата Северной Осетии нашла в действиях Пашаева в ходе процесса признаки нарушения профессиональной этики, эти выводы подтвердила Федеральная палата адвокатов. Министерство юстиции объявило о намерении лишить Пашаева адвокатского статуса, писал NEWS.ru.