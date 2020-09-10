Ефремов назвал кандидатов в свои адвокаты

https://static.news.ru/photo/3eed2186-f35b-11ea-ae55-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, приговорённый к восьми годам лишения свободы в колонии за смертельное ДТП, заявил, что его жена ищет нового адвоката для подачи апелляции.

Супруга артиста пока не определилась с выбором.

Есть много адвокатов, которые хотят взяться за это: Гофштейн, Тарасов и другие, — цитирует RT Ефремова.

По словам актёра, вопрос о том, кто будет представлять его интересы, является главным. Претензий к условиям содержания в московском СИЗО № 5 у него нет.

Ранее юрист Эльман Пашаев, представлявший в суде интересы Михаила Ефремова, сообщил, что его работа с подзащитным закончилась после приговора. Вместе с тем, пояснил адвокат, подавать апелляционную жалобу как защитник Ефремова на судебном процессе должен именно он. По его словам, «развёрнутая жалоба» будет подана в Мосгорсуд через два дня.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его права управления автомобилем на три года. Артисту зачли в наказание время, проведённое под домашним арестом, поэтому в исправительном учреждении он должен провести 7 лет и 10,5 месяца. Также одному из сыновей погибшего присуждена компенсация в размере 800 тысяч рублей. Остальные участники процесса финансовых претензий не выдвигали, оценив моральный ущерб в символический рубль.

На следующий день стало известно, что семья Ефремова занялась поисками нового защитника для него. Сам актёр заявил, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его во время апелляции.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр сначала признал вину, потом отказался от этого, заявив, что не помнит, был ли за рулём. Однако на последнем заседании он всё-таки сделал признательное заявление, писал NEWS.ru.