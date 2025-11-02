Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 07:18

Эффектный салат «Генерал» для красочного застолья — готовлю без мороки на радость гостям

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат я впервые попробовал на дне рождения друга, где он стал настоящим украшением стола. Сочетание нежной курицы, сыра и овощей в виде ярких слоев покорило всех гостей. Теперь «Генерал» стал моим коронным блюдом для праздников — он всегда получается эффектным и неизменно собирает комплименты.

Для салата мне нужно: отварная курица (300 г), вареные яйца (4 шт.), сыр (150 г), морковь (2 шт.), свекла (1 шт.), майонез (по вкусу), соль (по вкусу). Готовлю так: выкладываю слоями — измельченную курицу, смазанную майонезом, затем тертые яйца, снова майонез, тертую морковь, майонез, тертый сыр, майонез — и завершаю слоем тертой свеклы с майонезом. Каждый слой немного подсаливаю. Даю салату пропитаться в холодильнике 2–3 часа. Подаю, украсив зеленью или орехами.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
