Центр Гамалеи: эффективность вакцины «Спутник V» близка к 100%

Эффективность в выработке клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации препаратом «Спутник V» близка к 100%. Об этом заявила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, кандидат биологических наук Дарья Егорова.
Такие данные она озвучила в ходе онлайн-собрания научного совета Российской академии наук «Науки о жизни» на тему: «COVID-19 и онкологические заболевания».
Иммунологическая эффективность, которая, собственно, касается клеточного и гуморального иммунного ответа, в плане гуморального иммунного ответа она превышает 98% на данный момент по тем результатам, которые у нас есть, и по клеточному иммунитету она стремится к 100%, — цитирует Егорову РИА Новости.
«Спутник V», созданный специалистами центром имени Н.Ф. Гамалеи, разработан на основе аденовирусных векторов человека, преимуществами которых называют безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. По официальным данным, эффективность вакцины составляет более 90%, она обеспечивает защиту от тяжёлых случаев заболевания коронавирусом.
Минздрав России зарегистрировал «Спутник V» в августе 2020 года. Препарат уже одобрили регуляторы РФ, Белорусии, Аргентины, Венгрии, Боливии, Сербии, ОАЭ, Алжира, Палестины, Венесуэлы, Парагвая и Туркмении. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию российского препарата.
Ранее NEWS.ru выпустил расследование в связи с началом с 18 января всеобщей прививочной кампании от COVID-19. Судя по ситуации в регионах, массовая вакцинация в России может растянуться на несколько лет, хотя Попова утверждает о готовности в 2021 году привить 60% населения, то есть не менее 88 млн человек.
Как заявила исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова, прогнозы Роспотребнадзора могут быть существенно завышены.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram