Единую базу учебно-методических материалов по теологии создадут в РФ

https://static.news.ru/photo/7c0595d6-160a-11eb-8a82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл‌ ‌Зыков/АГН‌ ‌«Москва»‌ ‌ ‌

В России будет создана единая электронная база учебно-методических материалов по теологии. Соответствующая инициатива ранее была выдвинута ректором Российского исламского института (РИИ) Рафиком Мухаметшиным и ректором Бурятского государственного университета (БГУ) Николаем Мошкиным.

О создании электронного каталога сообщается в Telegram-канале Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА). Отмечается, что студенты, аспиранты и преподаватели смогут удалённо использовать уникальные возможности Научной библиотеки БГУ, созданной в рамках федерального проекта и не имеющей аналогов в Сибири и Забайкалье.

Создание такой базы данных поможет процессу развития теологии в России, открыв доступ всем образовательным организациям — членам НОТА, реализующим образовательные программы всех уровней по направлению подготовки «Теология», — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобрнауки не планирует переводить российских студентов на удалённое обучение в связи с пандемией коронавируса. Как отметил замглавы ведомства Пётр Кучеренко, идея полного перевода на удалёнку никогда и нигде не обсуждалась.