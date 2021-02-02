Друзья и коллеги ничего не знают о жизни Ефремова в колонии

https://static.news.ru/photo/b3d9f352-6561-11eb-a1a0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Иван Стебунов дружит с осуждённым за смертельное ДТП Михаилом Ефремовым уже более 16 лет. Он регулярно пишет ему письма в колонию, однако ответа так и не получил и не знает, доходят ли они до адресата.

Ничего пока не знаю. Письма пишутся, мы поздравляли на Новый год — записывали видео, но подробностей не знаем, — рассказал Пятому каналу Стебунов.

За два с половиной месяца заключения Ефремова так никто и не навестил. Из-за пандемии коронавируса все свидания запрещены. Виновник ДТП не общается с родными и друзьями и по видеосвязи. По данным СМИ, эта услуга так и не была запущена в колонии. Одна минута разговора по Skype из мест не столь отдалённых может обойтись заключённому в семь рублей.

Ефремова приговорили к семи с половиной годам заключения, однако, по мнению правозащитников, тюремный срок может всерьёз подорвать его здоровье.

Артист страдает хроническим бронхитом и астмой. Среди сопутствующих заболеваний у него диагностировали склеротическую болезнь сердца и жировую дегенерацию печени, — рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

По словам психолога Марият Мухиной, даже банальный бронхит в тюремных условиях может перейти в пневмонию, а если к этому присоединится коронавирус, предсказать последствия уже будет сложно.

Как писал NEWS.ru, адвокат Михаила Ефремова Пётр Хархорин рассказал, что артист в колонии «своей привычной самоиронии не растерял». Ефремов, в частности, сказал адвокату, что работает укротителем молний. Хархорин уточнил, что на самом деле актёр ставит замки в пошивочном цехе. Но в то же время он очень печален, угнетён, не может себе простить этой аварии, признался юрист. Хархорин во время последнего визита подписал кассационную жалобу Ефремова, скоро её должны направить в суд. Заключённый добавил к документу короткую записку с просьбой о снижении срока.

Юрист развеял слухи о заражении актёра коронавирусом. По словам Хархорина, у актёра отмечается лёгкая простуда, но в целом его здоровье в порядке.

Ряд СМИ ранее выпустили материалы о конфликте Ефремова с женой. Артист якобы отказывается выдавать супруге доверенность на доступ к банковской ячейке, где хранятся его сбережения. Хархорин назвал все подобные сообщения фейками.