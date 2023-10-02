Дружинина объяснила, почему оттолкнула Макееву на премьере «Гардемаринов» Режиссер Дружинина объяснила, что оттолкнула Макееву не из злого умысла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссер Светлана Дружинина

Режиссер Светлана Дружинина объяснила, что оттолкнула актрису Анастасию Макееву на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» не из злого умысла. В разговоре с NEWS.ru она заявила, что побоялась, что коллега по цеху наступит на ее мозоль.

На красной дорожке она просто внезапно вышла, и я не хотела, чтобы она наступила на мозоль. Мы очень любим друг друга, уважаем, она работает у меня. Этот случай просто случайность, кто-то из журналистов глупость написал и разнесли, — рассказала Дружинина.

Она назвала разлетевшуюся по Сети информацию сплетнями.

Ранее на премьере первой части фильма «Гардемарины 1787. Мир» Харатьян объяснил NEWS.ru, почему Дружинина не пригласила сыграть в картине его сына Ивана. По словам Харатьяна, такой вариант режиссер рассматривала, но в итоге отказалась от этой идеи, поскольку Иван не профессиональный актер, да и темпераменты у отца и сына «совсем разные».

Сама Дружинина на премьере новых серий саги рассказала NEWS.ru, что политик Сергей Миронов помог ей доснять ленту в момент наступивших финансовых трудностей. По ее словам, из-за финансового кризиса и выросших цен наступил момент, когда финансовые возможности киногруппы оказались исчерпаны. Стоял вопрос о невозможности завершить съемки. Узнав о проблеме, подключился Миронов и оказал финансовую поддержку.