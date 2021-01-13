Друг Грачевского рассказал о тяжёлом состоянии артиста

https://static.news.ru/photo/03a51c5c-564b-11eb-a07e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние здоровья госпитализированного с коронавирусом художественного руководителя детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского по-прежнему остаётся стабильно тяжёлым. Об этом сообщил его друг, актёр Владимир Долинский.

Он в медикаментозном сне. Пока стабильно тяжёлое состояние. Это коварная болезнь, — рассказал РИА Новости приятель режиссёра.

Ранее стало известно, что врачам удалось стабилизировать состояние художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Заболевшего коронавирусом артиста ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

Создатель «Ералаша» был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 28 декабря, 31 декабря его перевели в реанимацию. Поражение лёгких у звёздного пациента составляло 75%. Позже его друг Станислав Садальский опубликовал фотографию Грачевского из реанимации. Он выразил надежду, что все ещё снимутся «у Бори», а также что коронавирусной инфекции придёт «кирдык».

Жена режиссёра Екатерина Белоцерковская перенесла инфекцию в лёгкой форме и находится дома вместе с девятимесячным сыном Филиппом, писал NEWS.ru.