Домашняя ветчина — зачем покупать? Сделай сам и забудь про магазин!

Домашняя ветчина — зачем покупать? Сделай сам и забудь про магазин!

Домашняя вареная ветчина из куриного мяса и фарша — это простой и вкусный рецепт, который стоит попробовать каждому. Вы точно будете знать состав продукта и сможете настроить вкус под себя, добавляя любимые специи и ингредиенты. Такой вариант отлично подойдет и для закуски, и для сытного завтрака.

Ингредиенты (на 6 порций)

Куриные окорочка — 2 шт.

Сало — 100 г

Фарш (свинина или говядина) — 200 г

Чеснок — 3 зубчика

Специи (например, приправа для курицы, сушеный укроп) — по вкусу

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Желатин — 2 ст. л.

Лавровый лист

Стебли петрушки или сельдерея

Приготовление

Подготовка ингредиентов: нарежьте сало мелкими кубиками. Куриные окорочка тщательно вымойте, отделите мясо и кожу, нарежьте мелко. Для удобства мясо лучше слегка подморозить, а кожу можно нарезать кухонными ножницами. Смешивание: в миске соедините мясо, сало, фарш и измельчённый чеснок. Добавьте специи, соль, перец и желатин. Тщательно перемешайте до однородной массы. Формирование ветчины: сформируйте из смеси шар, положите его в рукав для запекания и плотно завяжите края. Варка: поместите ветчину в кастрюлю с холодной водой, доведите до кипения. Добавьте лавровый лист и стебли петрушки или сельдерея. Варите на маленьком огне около 1,5 часов. Остывание: оставьте ветчину в воде до комнатной температуры, затем переложите в холодильник до полного охлаждения (около 3 часов).

Домашняя ветчина готова! Нарежьте её на порционные кусочки и подавайте с хлебом, горчицей или свежими овощами. Этот рецепт станет вашим любимым и позволит забыть о покупных продуктах.

Когда нужно быстро накормить семью вкусным и сытным ужином, я всегда вспоминаю об этой запеканке. Всего полчаса — и на столе ароматное блюдо с хрустящей корочкой!