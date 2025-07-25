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25 июля 2025 в 09:04

Домашняя ветчина — зачем покупать? Сделай сам и забудь про магазин!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Домашняя вареная ветчина из куриного мяса и фарша — это простой и вкусный рецепт, который стоит попробовать каждому. Вы точно будете знать состав продукта и сможете настроить вкус под себя, добавляя любимые специи и ингредиенты. Такой вариант отлично подойдет и для закуски, и для сытного завтрака.

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Куриные окорочка — 2 шт.
  • Сало — 100 г
  • Фарш (свинина или говядина) — 200 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Специи (например, приправа для курицы, сушеный укроп) — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу
  • Желатин — 2 ст. л.
  • Лавровый лист
  • Стебли петрушки или сельдерея

Приготовление

  1. Подготовка ингредиентов: нарежьте сало мелкими кубиками. Куриные окорочка тщательно вымойте, отделите мясо и кожу, нарежьте мелко. Для удобства мясо лучше слегка подморозить, а кожу можно нарезать кухонными ножницами.
  2. Смешивание: в миске соедините мясо, сало, фарш и измельчённый чеснок. Добавьте специи, соль, перец и желатин. Тщательно перемешайте до однородной массы.
  3. Формирование ветчины: сформируйте из смеси шар, положите его в рукав для запекания и плотно завяжите края.
  4. Варка: поместите ветчину в кастрюлю с холодной водой, доведите до кипения. Добавьте лавровый лист и стебли петрушки или сельдерея. Варите на маленьком огне около 1,5 часов.
  5. Остывание: оставьте ветчину в воде до комнатной температуры, затем переложите в холодильник до полного охлаждения (около 3 часов).

Домашняя ветчина готова! Нарежьте её на порционные кусочки и подавайте с хлебом, горчицей или свежими овощами. Этот рецепт станет вашим любимым и позволит забыть о покупных продуктах.

Когда нужно быстро накормить семью вкусным и сытным ужином, я всегда вспоминаю об этой запеканке. Всего полчаса — и на столе ароматное блюдо с хрустящей корочкой!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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