Домашняя ветчина — зачем покупать? Сделай сам и забудь про магазин!

Домашняя вареная ветчина из куриного мяса и фарша — это простой и вкусный рецепт, который стоит попробовать каждому. Вы точно будете знать состав продукта и сможете настроить вкус под себя, добавляя любимые специи и ингредиенты. Такой вариант отлично подойдет и для закуски, и для сытного завтрака.
Ингредиенты (на 6 порций)
- Куриные окорочка — 2 шт.
- Сало — 100 г
- Фарш (свинина или говядина) — 200 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Специи (например, приправа для курицы, сушеный укроп) — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Чёрный молотый перец — по вкусу
- Желатин — 2 ст. л.
- Лавровый лист
- Стебли петрушки или сельдерея
Приготовление
- Подготовка ингредиентов: нарежьте сало мелкими кубиками. Куриные окорочка тщательно вымойте, отделите мясо и кожу, нарежьте мелко. Для удобства мясо лучше слегка подморозить, а кожу можно нарезать кухонными ножницами.
- Смешивание: в миске соедините мясо, сало, фарш и измельчённый чеснок. Добавьте специи, соль, перец и желатин. Тщательно перемешайте до однородной массы.
- Формирование ветчины: сформируйте из смеси шар, положите его в рукав для запекания и плотно завяжите края.
- Варка: поместите ветчину в кастрюлю с холодной водой, доведите до кипения. Добавьте лавровый лист и стебли петрушки или сельдерея. Варите на маленьком огне около 1,5 часов.
- Остывание: оставьте ветчину в воде до комнатной температуры, затем переложите в холодильник до полного охлаждения (около 3 часов).
Домашняя ветчина готова! Нарежьте её на порционные кусочки и подавайте с хлебом, горчицей или свежими овощами. Этот рецепт станет вашим любимым и позволит забыть о покупных продуктах.
Когда нужно быстро накормить семью вкусным и сытным ужином, я всегда вспоминаю об этой запеканке. Всего полчаса — и на столе ароматное блюдо с хрустящей корочкой!