Домашний «Рафаэлло» — сладкий секрет и никакой химии

Домашний «Рафаэлло» — это удивительно простой и вкусный десерт, который отлично завершит романтический ужин или станет ярким акцентом на любом празднике. Готовится быстро, а результат порадует даже самых требовательных сладкоежек.

Ингредиенты

Кокосовая стружка — 200 г

Сгущенное молоко — 200 г

Орехи (лучше фундук) — 30 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1. В глубокую миску высыпьте кокосовую стружку, добавьте сгущенное молоко. Хорошо перемешайте до однородной вязкой массы. Оставьте минимум на час, чтобы смесь стала плотнее.

Шаг 2. Орехи обжарьте и очистите от скорлупы. Подготовьте отдельно кокосовую стружку для обваливания.

Шаг 3. Из сладкой массы сформируйте лепешку, положите в центр орех и аккуратно слепите шарик.

Шаг 4. Обваляйте шарик в сухой кокосовой стружке, придайте форму.

Шаг 5. Повторите процесс со всеми шариками, выложите на блюдо и подавайте.

Этот домашний «Рафаэлло» — простой способ порадовать близких без лишних химикатов и затрат. Попробуйте — и убедитесь сами, что вкусный десерт можно сделать своими руками легко и быстро.

Иногда хочется чего-то и сытного, и полезного, но при этом не стоять у плиты. В такие дни я спасаюсь вот этим вегетарианским смузи — вкусным, кремовым и немного шоколадным.