Домашние круассаны без нервов: рецепт, который удивит всех рядом

Домашние круассаны без нервов: рецепт, который удивит всех рядом

Домашние круассаны из готового слоёного теста — отличный способ быстро и просто приготовить вкусную выпечку. Не нужно быть профессиональным пекарем, чтобы получить хрустящие ароматные круассаны с сырной начинкой. Этот рецепт подходит для завтрака, полдника или уютного чаепития, а результат обязательно порадует вас и близких.

Ингредиенты на 12 круассанов

Слоёное дрожжевое тесто — 500 г

Полутвёрдый сыр — 150 г

Сливочное масло — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Пшеничная мука — 50 г (для присыпки)

Кунжут — 30 г

Как приготовить домашние круассаны

1. Подготовка теста

Разморозьте замороженное тесто при комнатной температуре 30–40 минут, присыпав поверхность мукой. Для экономии времени размораживайте тесто заранее в холодильнике.

2. Формирование основы

Аккуратно раскатайте каждый пласт теста, стараясь не повредить слои. Разрежьте на три прямоугольника, а затем — на треугольники с основанием около 10 см и длиной 20 см.

3. Подготовка начинки

Натрите сыр на крупной тёрке — так начинка равномерно распределится. По желанию добавьте ветчину, бекон или другие сыры, например моцареллу или сулугуни.

4. Смажьте маслом

Растопите сливочное масло и аккуратно смажьте им поверхность каждого треугольника.

5. Начинка и сворачивание

Выложите сыр на широкую часть теста, не выходя за края. Аккуратно сверните в рулетик, начиная с широкой стороны, формируя полумесяц.

6. Подготовка к выпечке

Выложите круассаны на противень с пергаментом так, чтобы узкие концы были снизу. Оставьте на 20–30 минут для расстойки под полотенцем.

7. Смажьте яйцом и посыпьте

Взбейте яйцо и смажьте им круассаны. Посыпьте кунжутом или другими семечками, орехами или маком.

8. Выпекайте

Выпекайте при 180 °C около 20 минут до золотистой корочки.

Готовые круассаны получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. Их можно подавать сразу или разогреть позже — вкус останется отменным. Если разрезать круассан и добавить ветчину, овощи или рыбу, получите полноценный перекус для работы или школы.

Попробуйте этот простой рецепт, и домашние круассаны станут вашим любимым блюдом!

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