Домашние круассаны без нервов: рецепт, который удивит всех рядом

Домашние круассаны из готового слоёного теста — отличный способ быстро и просто приготовить вкусную выпечку. Не нужно быть профессиональным пекарем, чтобы получить хрустящие ароматные круассаны с сырной начинкой. Этот рецепт подходит для завтрака, полдника или уютного чаепития, а результат обязательно порадует вас и близких.
Ингредиенты на 12 круассанов
- Слоёное дрожжевое тесто — 500 г
- Полутвёрдый сыр — 150 г
- Сливочное масло — 50 г
- Яйцо — 1 шт.
- Пшеничная мука — 50 г (для присыпки)
- Кунжут — 30 г
Как приготовить домашние круассаны
1. Подготовка теста
Разморозьте замороженное тесто при комнатной температуре 30–40 минут, присыпав поверхность мукой. Для экономии времени размораживайте тесто заранее в холодильнике.
2. Формирование основы
Аккуратно раскатайте каждый пласт теста, стараясь не повредить слои. Разрежьте на три прямоугольника, а затем — на треугольники с основанием около 10 см и длиной 20 см.
3. Подготовка начинки
Натрите сыр на крупной тёрке — так начинка равномерно распределится. По желанию добавьте ветчину, бекон или другие сыры, например моцареллу или сулугуни.
4. Смажьте маслом
Растопите сливочное масло и аккуратно смажьте им поверхность каждого треугольника.
5. Начинка и сворачивание
Выложите сыр на широкую часть теста, не выходя за края. Аккуратно сверните в рулетик, начиная с широкой стороны, формируя полумесяц.
6. Подготовка к выпечке
Выложите круассаны на противень с пергаментом так, чтобы узкие концы были снизу. Оставьте на 20–30 минут для расстойки под полотенцем.
7. Смажьте яйцом и посыпьте
Взбейте яйцо и смажьте им круассаны. Посыпьте кунжутом или другими семечками, орехами или маком.
8. Выпекайте
Выпекайте при 180 °C около 20 минут до золотистой корочки.
Готовые круассаны получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. Их можно подавать сразу или разогреть позже — вкус останется отменным. Если разрезать круассан и добавить ветчину, овощи или рыбу, получите полноценный перекус для работы или школы.
Попробуйте этот простой рецепт, и домашние круассаны станут вашим любимым блюдом!
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