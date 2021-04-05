«Должен ответить»: Губерниев призвал наказать Била по полной программе

https://static.news.ru/photo/a9aa796c-95d4-11eb-a2f7-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Тверского суда

Блогер и пранкер Эдвард Бил, который устроил массовое ДТП на Садовом кольце, должен понести наказание по всей строгости закона, считает известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Он признался, что ему сложно сказать, «повлиял ли контент блогера на такое происшествие», но то, что он должен ответить, не вызывает сомнений.

Мне кажется, Эдвард Бил должен ответить по закону. Естественно, желаю потерпевшей здоровья, а чувак должен быть наказан по полной программе, если его вина будет доказана, — сказал Губерниев.

Адвокат блогера Эдварда Била Сергей Жорин ранее заявил, что «нельзя утверждать, что блогер признал вину», о чём сообщили СМИ по итогам допроса пранкера, писал NEWS.ru. Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» было передано на рассмотрение Тверского суда.

При этом адвокат потерпевшей Андрей Князев заявил, что недоволен мерой пресечения, которую суд избрал в отношении блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль), который, по предварительной версии, является виновником аварии.