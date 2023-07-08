Доцент МГУ Лобанов заявил, что ждет увольнения из-за статуса иноагента

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Михаил Лобанов(справа)

Доцент МГУ Михаил Лобанов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в своем Telegram-канале сообщил, что готовится в скором времени потерять работу. По его словам, руководство вуза много времени тратит на то, чтобы решить вопрос об увольнении сотрудника, которые в июне был признан иностранным агентом. Лобанов утверждает, что МГУ могут грозить последствия в случае, если доцент останется в должности.

Знаете, чем заняты всю последнюю неделю ректор МГУ и половина проректоров? Они проводят почти все свое рабочее время в бесчисленных разговорах, совещаниях и консультациях по теме «как нам экстренно уволить Лобанова», — пишет Лобанов.

Закон об иноагентах фактически запрещает человеку заниматься препоадванием, но при этом не прописаны механизмы, которые позволяли бы увольнять человека в связи с этим статусом. До августа законным способом лишить Лобанова его должности у вуза не получится. В перспективе его могут перевести на должность, не связанную с преподаванием.