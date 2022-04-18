Для инспекторов ГИБДД создали пособие по выявлению нетрезвых водителей

Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России и столичный центр наркологии разработали обучающее пособие для сотрудников ГИБДД. В документе рассказывается, как выявлять нетрезвых водителей, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает , что пособием рекомендуется усиливать наряды ДПС в праздничные дни, поскольку в такие даты «пьяные» аварии происходят чаще всего. Называются 1 января, 2 и 9 мая, 23 февраля и 8 марта.

Авторы пособия советуют в первую очередь выявлять пьяных водителей «на глазок» — по манере вождения. Оно, как правило, характеризуется «вилянием» в пределах полосы, ездой «с сильно заниженной скоростью» или движением без ближнего света. При этом водители, которые находятся под воздействием алкоголя, считают составители пособия, становятся «чрезмерно аккуратными и осторожными». Они резко тормозят, или слишком близко от линии остановки, или слишком далеко.

В комментарии изданию бывший сотрудник ГИБДД и основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов подчеркнул, что основную часть приведённых в пособии вещей сотрудники ГИБДД знают. Он считает пособие достаточно объёмным, пользы будет больше, по его мнению, от коротких и ёмких методичек.

Ранее стало известно, что для того, чтобы решить проблему с нетрезвыми водителями за рулём, автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает снабдить все транспортные средства так называемыми алкозамками. Благодаря им пьяные водители даже не смогут завести мотор. NEWS.ru узнал, как работает устройство и приживется ли оно в России.