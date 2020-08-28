Дизайнер рассказала о традиции носить банты на 1 сентября

Бант — один из немногих аксессуаров, который долгое время остаётся неизменным для школьниц на День знаний. Этот атрибут поддерживает не только атмосферу праздника, но и длящиеся с 1764 года традиции.
Так, первая форма у школьниц появилась именно в это время — с основанием Смольного института благородных девиц, учреждённого Екатериной II. Воспитанницам шили форму, причём каждой возрастной группе соответствовал свой цвет,
Более привычная школьная форма появилась при Николае I, её носили гимназисты. У девочек были платья и фартуки, а у мальчиков — гимнастёрки. Регламент для школьников появился в 50-е годы прошлого века. В частности, именно в нём были прописаны нормы причёсок для школьниц.
У девочек обязательно должны были быть косички, в которые вплетались ленты. Для парадной формы были предусмотрены белые ленты, для повседневной — чёрные, так как это считалось частью женского образа, рассказала изданию дизайнер Юлия Беляева. Банты в наше время стали символом Дня знаний.
В наше время ношение бантов зависит от желания родителей и ребёнка, главное, предупреждает дизайнер, чтобы это гармонировало с общим образом школьницы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минпромторг сообщил о намерении утвердить предварительный национальный стандарт школьной формы. Документ хотят принять 10 ноября.
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