Власти хотят утвердить общероссийский стандарт школьной формы

https://static.news.ru/photo/408bd5d4-c609-11ea-b853-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Минпромторг сообщил о намерении утвердить предварительный национальный стандарт школьной формы. Документ хотят принять 10 ноября.

Требования будут касаться брюк, сарафанов, пиджаков, жакетов и других элементов одежды. При разработке правил основными критериями были качество ткани, безопасность и комфортность для ребёнка, передают «Известия».

Это позволит заказчикам при государственных закупках требовать от исполнителя соответствия нормам. Однако правила будут добровольными.

В настоящий момент понятие «школьная форма» не закреплено в законодательстве. В результате производители руководствуются общими правилами о безопасности одежды для детей и подростков.

Сегодня законодательством не предусмотрено такое понятие, как школьная форма, поэтому в продаже присутствует одежда, по своим характеристикам соответствующая вещам для эпизодической носки. Одежда же для школы должна соответствовать другим требованиям, ведь в ней дети проводят по несколько часов, — подчеркнул и в ведомстве.

Первое время действие стандарта будет ограниченным, чтобы производители могли оценить его на практике. В результате его либо введут как ГОСТ, либо отменят.

Ранее NEWS.ru писал, что Дефицита школьной формы в новом учебном году в России не будет, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Пошив основного объёма этой продукции российскими предприятиями лёгкой промышленности уже завершён. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.